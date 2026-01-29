Лукашенко сказал о качестве подготовки руководящих кадров в Беларуси

Глава государства Александр Лукашенко поздравил коллектив Академии управления при Президенте Республики Беларусь с 35-летием со дня основания вуза, сообщает пресс-служба президента.
«Академия стала примером качества и профессионализма в подготовке руководящих кадров», — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко подчеркнул, что современные вызовы диктуют академии стать вузом, сочетающим традиционные и передовые формы работы, платформой для подготовки всесторонне образованных управленцев, которые внесут весомый вклад в развитие Беларуси.
