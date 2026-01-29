Ричмонд
Лукашенко сказал о качестве подготовки руководящих кадров в Беларуси

Лукашенко поздравил с 35-летием Академию управления при президенте.

Источник: Комсомольская правда

Глава государства Александр Лукашенко поздравил коллектив Академии управления при Президенте Республики Беларусь с 35-летием со дня основания вуза, сообщает пресс-служба президента.

«Академия стала примером качества и профессионализма в подготовке руководящих кадров», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что современные вызовы диктуют академии стать вузом, сочетающим традиционные и передовые формы работы, платформой для подготовки всесторонне образованных управленцев, которые внесут весомый вклад в развитие Беларуси.

Кстати, вот что изменится в правилах поступления в вузы и ссузы в Беларуси в 2026 году.

Кроме того, Минобразования назвало новое обязательство для родителей в Беларуси.

Мы писали, как сэкономить на налоговых вычетах и льготах в Беларуси в 2026: в чем поможет невысокая зарплата, какие преимущества у пенсионеров, семей с детьми и со студентами.

