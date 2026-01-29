Хабаровский резидент ТОР поставил вездеходы на СВО

Резидент территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» с 2023 года передал в зону специальной военной операции 120 тактических автовездеходов «Ерофей». Большая часть техники — 71 единица — была произведена в рамках государственной программы поддержки ТОР «Патриотическая». Поставки будут продолжены и в 2026 году. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Производством занимается компания «Сониктранс», которая развивает в Хабаровске комплекс по сборке и модернизации специальной техники. Предприятие постоянно совершенствует конструкцию вездеходов, адаптируя их к суровым условиям фронта. Новая полноприводная версия прошла испытания в экстремальных условиях, подтвердив высокую проходимость и надежность.
«Мы и дальше будем продолжать поддержку наших ребят. Делать ближе общую Победу», — подчеркнул заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, лично участвовавший в передаче техники на передовую.
Всего в рамках ТОР «Патриотическая» дальневосточные предприятия поставили для нужд СВО продукции на сумму 7,3 млрд рублей, включая беспилотники, спецтехнику и средства индивидуальной защиты.