Количество концертов Долиной в первой половине 2026 года выросло в три раза

В начале года в графике певицы было запланировано всего семь концертов, без крупных сольных выступлений. К концу января число запланированных концертов достигло 21, включая шесть больших сольных выступлений. Первое сольное выступление Долиной состоялось 27 января в московском баре Petter совместно с коллективом «Долина Band». Цены на билеты составили от 9,5 до 15,5 тысячи рублей.