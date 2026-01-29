Количество концертов Долиной в первой половине 2026 года выросло в три раза

В начале года в графике певицы было запланировано всего семь концертов, без крупных сольных выступлений. К концу января число запланированных концертов достигло 21, включая шесть больших сольных выступлений. Первое сольное выступление Долиной состоялось 27 января в московском баре Petter совместно с коллективом «Долина Band». Цены на билеты составили от 9,5 до 15,5 тысячи рублей.
Первый большой сольный концерт «Юбилей в кругу друзей», запланированный на 25 февраля в Санкт-Петербурге, был перенесён на 15 ноября. Концерт пройдёт 1 февраля во дворце культуры и спорта «Мир» в Домодедово. Стоимость билетов колеблется от 2,5 до 6,5 тысячи рублей.
2 февраля Долина примет участие в концерте «Довоюй, родной» в Кремле. Вечер будет посвящен 55-летию фильма «Офицеры». На сцену выйдут звёзды эстрады. Цены на билеты достигают 10 тысяч рублей. Артистка также выступит на юбилейном концерте Дениса Майданова в Кремле 17 февраля. Цена билетов: от 1,2 до 10 тысяч рублей.
С 18 по 22 февраля Лариса Долина примет участие в пяти спектаклях «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» в Театре на Таганке, где сыграет роль миссис Ловетт. Максимальная стоимость билетов составляет 15 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что первый концерт Долиной в Москве в 2026 году не собрал аншлаг. На выступление в баре Petter было продано менее половины билетов. Это может объясняться относительно высокой стоимостью билетов и компактной программой выступления.
