Владимир Путин поздравил красноярку с вековым юбилеем

Президент России Владимир Путин направил юбилярше именное поздравление. Его женщине вручили сотрудники администрации.
Анастасия Фёдоровна родилась 28 января 1926 года в Рязани. В 1944 году, в возрасте 18 лет, ее призвали в армию: сначала был батальон связи в Москве, затем — служба в Румынии. Первое время она руководила почтой, а в 1945 году ее перевели работать в банк. Победу Анастасия Фёдоровна встретила в Бухаресте.
После демобилизации в 1946 году она приехала в Красноярский край: работала в авиации в Дудинке и Норильске. В 1953 году переехала в Красноярск, где 17 лет трудилась машинистом на угольных мельницах на цементном заводе пока не вышла на пенсию. Везде женщину отмечали за добросовестное отношение к своим обязанностям.