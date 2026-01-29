Владимир Путин поздравил красноярку с вековым юбилеем

Анастасия Фёдоровна родилась 28 января 1926 года в Рязани. В 1944 году, в возрасте 18 лет, ее призвали в армию: сначала был батальон связи в Москве, затем — служба в Румынии. Первое время она руководила почтой, а в 1945 году ее перевели работать в банк. Победу Анастасия Фёдоровна встретила в Бухаресте.