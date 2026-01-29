В районе Омской области открыли шикарный своим ремонтом кадровый центр

Современный кадровый центр, обеспеченный по последнему слову техники, открылся в Нововаршавском районе. В региональном минтруде осторожно объявили причину открытия дорогостоящего центра, не уточнив при этом, будет ли реально решен вопрос районной безработицы.
«Современный Кадровый центр “Работа России” открылся в Нововаршавском районе Омской области. Теперь жители юго-восточной части региона смогут получать профессиональные консультации в сфере занятости в соответствии со стандартом государственной информационной системы “Работа России”. Для соискателей и работодателей в Кадровом центре предлагается широкий спектр мер поддержки и сервисов», — деликатно объяснили появление масштабного офиса в министерстве труда и социального развития Омской области.
В помещениях шикарного обустроены комфортные пространства для клиентов, а также улучшена внутренняя навигация и установлены интерактивные панели. Также в ведомстве уточнили, что в современном нововаршавском центре внедрены самые современные стандарты работы, а кадровые и карьерные консультанты этого учреждения прошли дополнительное обучение, которое позволяет повысить качество обслуживания. Сможет ли красивое и современное здание еще лучше обеспечивать работой жителей района, покажет время.