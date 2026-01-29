Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Леус: в Москве в четверг ожидаются облачная погода, снег и до −11 градусов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Облачная погода, снег и до минус 11 ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня характер погоды будет формироваться холодным атмосферным фронтом, который медленно опускается к югу. Погода облачная, продолжит идти снег, но его интенсивность будет постепенно снижаться, а в ночь на пятницу осадки будут прекращаться. Днем в столице минус 9 — минус 11, по области от 8 до 13 градусов мороза», — рассказал Леус.

Он отметил, что ветер будет дуть северо-восточный, скорость его от трех до восьми метров в секунду.

«Атмосферное давление растет, к вечеру барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что пока ниже нормы», — добавил Леус.