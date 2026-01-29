Москвичам рассказали о погоде в четверг

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Облачная погода, снег и до минус 11 ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня характер погоды будет формироваться холодным атмосферным фронтом, который медленно опускается к югу. Погода облачная, продолжит идти снег, но его интенсивность будет постепенно снижаться, а в ночь на пятницу осадки будут прекращаться. Днем в столице минус 9 — минус 11, по области от 8 до 13 градусов мороза», — рассказал Леус.
Он отметил, что ветер будет дуть северо-восточный, скорость его от трех до восьми метров в секунду.
«Атмосферное давление растет, к вечеру барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что пока ниже нормы», — добавил Леус.