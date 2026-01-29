Москвичам рассказали о погоде в четверг

«Сегодня характер погоды будет формироваться холодным атмосферным фронтом, который медленно опускается к югу. Погода облачная, продолжит идти снег, но его интенсивность будет постепенно снижаться, а в ночь на пятницу осадки будут прекращаться. Днем в столице минус 9 — минус 11, по области от 8 до 13 градусов мороза», — рассказал Леус.