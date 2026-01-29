Полицейские в Иркутской области спасли раненую сову, найденную на загородной трассе

Сотрудники Госавтоинспекции лейтенант полиции Роман Файзулин и старший лейтенант полиции Григорий Федоров поймали ослабевшую сову, аккуратно поместили её в коробку и доставили в местный Дом природы для осмотра специалистами.
Ветеринары установили, что спасённая птица — самка длиннохвостой неясыти. У неё диагностировали сильное истощение, черепно-мозговую травму, повреждение глаза и тяжёлый стресс. Специалисты предположили, что сову мог сбить автомобиль. Для восстановления птицу поместили в тихое помещение с приглушённым светом, чтобы минимизировать контакт с людьми. Это необходимо для её реабилитации и последующего возвращения в дикую природу.
Сейчас хищница идёт на поправку и проявляет хороший аппетит. Сотрудники Дома природы поблагодарили полицейских за оперативность и неравнодушие. Они также призвали граждан быть внимательнее к окружающей природе и не оставаться равнодушными, встретив нуждающееся в помощи животное.