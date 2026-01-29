Полицейские в Иркутской области спасли раненую сову, найденную на загородной трассе

Ветеринары установили, что спасённая птица — самка длиннохвостой неясыти. У неё диагностировали сильное истощение, черепно-мозговую травму, повреждение глаза и тяжёлый стресс. Специалисты предположили, что сову мог сбить автомобиль. Для восстановления птицу поместили в тихое помещение с приглушённым светом, чтобы минимизировать контакт с людьми. Это необходимо для её реабилитации и последующего возвращения в дикую природу.