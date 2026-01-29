Водитель несколько раз протаранил синагогу в Нью-Йорке

Легковой автомобиль в Нью-Йорке несколько раз врезался в синагогу в районе Бруклина. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом в четверг, 29 января, сообщает New York Post.
Отмечается, что водитель машины протаранил вход в здание. После инцидента его задержали сотрудники полиции.
По словам водителя, автомобиль занесло, из-за чего он потерял управление и оказался у входа в синагогу. Он утверждает, что не планировал наезд.
Газета уточнила, что транспортное средство как минимум четыре раза врезалось в двери здания. Полиция начала расследование и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
