Водитель несколько раз протаранил синагогу в Нью-Йорке

Сотрудники ДПС обратили внимание на то, что у автомобиля Porsche были залеплены номера, но водитель не стал останавливаться по требованию инспекторов. После попытки протаранить служебную машину мужчина попытался скрыться, но правоохранители начали стрелять по колесам автомобиля.