Новые открытия археологов: что нашли на западе Казахстана

«В прошлом году мы выпустили большую монографию по результатам первых исследований в Карагайлы, Ушхане и Ашисае. Параллельно продолжаем реставрационные работы. Уверен, что после завершения всех работ средневековый Сарайшик привлечет еще больше туристов», — отметил он.