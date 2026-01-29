«Газпромнефть-СМ» создала мультимедийный справочник для автомобилистов

«Газпромнефть-СМ» совместно с медиахолдингом «Вечерняя Москва» запустила интерактивную платформу о правильном уходе за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который отмечается 29 января.
Компания производит свыше 150 видов моторных масел для различных двигателей, а также трансмиссионные масла, антифризы и другие технические жидкости. Рецептуры разрабатывают в собственном научно-исследовательском центре.
Компания выступает также экспертом в сфере цифровых сервисов. Она оказывает сопровождение клиентов на базе G-Profi Expert Center. В настоящее время сеть насчитывает 40 центров по всей России.
— Мы вышли за рамки поставок качественных масел и создали комплексные высокотехнологичные решения. Вся наша экосистема — от разработки рецептур с помощью уникальной системы «Алхимик» на основе искусственного интеллекта до работы сети экспертных центров G-Profi — построена на системной цифровизации. Это позволяет обеспечивать партнеров не только инновационными маслами, но и эффективными цифровыми сервисами, которые способны анализировать состояние техники и формировать персонализированные программы сервисного обслуживания, — отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.