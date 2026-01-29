«Газпромнефть-СМ» создала мультимедийный справочник для автомобилистов

— Мы вышли за рамки поставок качественных масел и создали комплексные высокотехнологичные решения. Вся наша экосистема — от разработки рецептур с помощью уникальной системы «Алхимик» на основе искусственного интеллекта до работы сети экспертных центров G-Profi — построена на системной цифровизации. Это позволяет обеспечивать партнеров не только инновационными маслами, но и эффективными цифровыми сервисами, которые способны анализировать состояние техники и формировать персонализированные программы сервисного обслуживания, — отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.