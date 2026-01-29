В Красноярске начался Кубок Ивана Ярыгина-2026. Об этом рассказали в краевом министерстве спорта. Сегодня на ковры выйдут мужчины в весовых категориях 57, 61, 70 кг., а также женщины в весе 50, 55, 59, 65 кг. К нам приехали спортсмены из Белоруссии, Египта, Индии, Казахстана, Китая, Кубы, Кыргызстана, Монголии, Северной Кореи, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Южной Кореи. Среди участников — именитые спортсмены и молодые таланты.