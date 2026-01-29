В Красноярске начался Кубок Ивана Ярыгина-2026. Об этом рассказали в краевом министерстве спорта. Сегодня на ковры выйдут мужчины в весовых категориях 57, 61, 70 кг., а также женщины в весе 50, 55, 59, 65 кг. К нам приехали спортсмены из Белоруссии, Египта, Индии, Казахстана, Китая, Кубы, Кыргызстана, Монголии, Северной Кореи, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Южной Кореи. Среди участников — именитые спортсмены и молодые таланты.
Наш край 29 января представят Артур Чебодаев, Павлов Федор, Ахмед Хумидов, Гасрат Тинаев, Руслан Жендаев, Юра Айрапетян, Яна Федорова, Карина Токоякова), Надежда Полозова, Татьяна Новик, Елена Курова, Динара Кудаева, Ханум Велиева.