Красноярские хирурги удалили опухоль печени, «подсветив» ее зеленым красителем

Хирурги провели 44-летнему мужчине лапароскопическую анатомическую резекцию, используя технологию ICG-флуоресцентной визуализации. Это значит, что перед операцией пациенту внутривенно ввели безопасный краситель — индоцианин зеленый. Через специальную оптику хирург видел четкую границу: здоровая ткань светилась ярко-зеленым, а пораженные опухолью участки оставались темными. Это позволило удалить новообразование, сохранив каждый миллиметр ценной печеночной ткани, что критически важно для пациента с сопутствующим циррозом.