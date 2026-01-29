Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярские хирурги удалили опухоль печени, «подсветив» ее зеленым красителем

В Красноярском краевом онкологическом диспансере впервые выполнили операцию по удалению опухоли печени с максимальным сохранением здоровых тканей. Для этого использовали специальный краситель.

Источник: Freepik

В Красноярском краевом онкологическом диспансере впервые выполнили высокотехнологичную операцию по удалению опухоли печени с максимальным сохранением здоровых тканей. Об этом рассказали в краевом Минздраве.

Хирурги провели 44-летнему мужчине лапароскопическую анатомическую резекцию, используя технологию ICG-флуоресцентной визуализации. Это значит, что перед операцией пациенту внутривенно ввели безопасный краситель — индоцианин зеленый. Через специальную оптику хирург видел четкую границу: здоровая ткань светилась ярко-зеленым, а пораженные опухолью участки оставались темными. Это позволило удалить новообразование, сохранив каждый миллиметр ценной печеночной ткани, что критически важно для пациента с сопутствующим циррозом.

«Пациент смог ходить уже на следующий день после операции. Сейчас он полностью себя обслуживает, чувствует себя удовлетворительно и ожидает выписки после получения гистологии», — сообщил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Андрей Мазаев.

Технология ICG уже применялась в онкологических отделениях диспансера, однако в подобном случае ее задействовали впервые.