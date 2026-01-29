Красноярские хирурги удалили опухоль печени, «подсветив» ее зеленым красителем

В Красноярском краевом онкологическом диспансере впервые выполнили высокотехнологичную операцию по удалению опухоли печени с максимальным сохранением здоровых тканей. Об этом рассказали в краевом Минздраве.
Хирурги провели 44-летнему мужчине лапароскопическую анатомическую резекцию, используя технологию ICG-флуоресцентной визуализации. Это значит, что перед операцией пациенту внутривенно ввели безопасный краситель — индоцианин зеленый. Через специальную оптику хирург видел четкую границу: здоровая ткань светилась ярко-зеленым, а пораженные опухолью участки оставались темными. Это позволило удалить новообразование, сохранив каждый миллиметр ценной печеночной ткани, что критически важно для пациента с сопутствующим циррозом.
«Пациент смог ходить уже на следующий день после операции. Сейчас он полностью себя обслуживает, чувствует себя удовлетворительно и ожидает выписки после получения гистологии», — сообщил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Андрей Мазаев.
Технология ICG уже применялась в онкологических отделениях диспансера, однако в подобном случае ее задействовали впервые.