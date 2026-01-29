Время подготовки топлива для газотурбинных двигателей сокращено в 10 раз

Обычно топливо подают в камеру сгорания с помощью специальных распылителей или испарительных систем. Новый способ — это вторичное распыление двухжидкостного спрея под сильным воздействием микроволн, что помогает лучше сжигать топливо, увеличивает площадь для теплообмена и уменьшает загрязнение окружающей среды. Также разработка позволяет в 4−10 раз сократить время на подготовку смеси по сравнению с традиционными способами.