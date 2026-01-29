Ричмонд
«Демография — не циферки в отчетах»: В России могут ввести мораторий на закрытие медучреждений

В ГД хотят ввести мораторий на закрытие медучреждений и увольнение персонала.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили ввести мораторий на закрытие медицинских учреждений, сокращение медработников и их заработных плат. Об этом РИА Новости сообщил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Политик отметил, что с этим предложением уже обращались в Минздрав, однако пока депутаты не услышаны. Поэтому следующее обращение уже поступит российскому премьеру Михаилу Мишустину.

Вместе с тем, добавил Миронов, партия будет готовить инициативу о федеральном запрете закрывать «неэффективные» роддома и медучреждения.

«Демография — это не циферки в отчетах! Это живые люди, от которых зависит будущее России!», — заключил лидер партии.

Ранее в Минздраве опровергли сообщения о массовом закрытии роддомов в России. Специалист ведомства по акушерству Владимир Климов отметил, что вместо закрытия в стране, наоборот, открываются новые перинатальные центры и акушерские стационары.

Запрет на увольнение врачей предлагалось ввести в России и раньше. Десять лет назад политики отмечали, что сокращение сотрудников сферы здравоохранения и закрытие ряда больниц привело к росту смертности в регионах.