Создана антимикробная упаковка для продуктов с почти 100% подавлением бактерий

«На сегодняшний день отечественная промышленность не выпускает серийно антимикробные упаковочные материалы для пищевой отрасли. При этом производители очень заинтересованы в такой упаковке, так как увеличение срока хранения продуктов даже на сутки приведет к существенному снижению экономических потерь. Разработанная нами технология уже запатентована и готова к передаче от лаборатории в реальное производство», — сказала старший научный сотрудник лаборатории нанотехнологий металлургии физико-технического факультета ТГУ Ольга Бакина.