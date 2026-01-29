Ростовчане высказались о приостановлении работы рынка «Темерник»

Новость о временном прекращении работы торговых павильонов на рынке «Темерник» вызвала бурную реакцию у горожан в соцсетях. Подписчики «КП- Ростов-на-Дону» — не исключение.
Напомним, судебные приставы приостановили работу торговых точек за нарушения. Сообщая об этом, губернатор Юрий Слюсарь охарактеризовал рынок, как «токсичный кластер», который за десятилетия превратился в рассадник преступности, контрафактной продукции и нелегальной миграции. По его словам, на «Темернике» годами действовали «серые схемы», уклонявшиеся от уплаты налогов в городской и областной бюджет.
Новость разделила горожан на два лагеря: одни считают решение правильным, другие с ним не согласны. В комментариях люди с ностальгией вспоминают, как 90-е покупали на «Темернике» одежду и обувь намного дешевле, чем в магазине. Но сейчас рынок изменился.
— Недавно приехала туда и… так с деньгами домой и вернулась. Закрыли и закрыли! Эту потерю мы переживем.
— Правильно сделали, что закрыли. Мы — живущие в этом микрорайоне — вздохнем свободно. На этом рынке — криминал и наркотики. Хочется уберечь от них детей.
Другие горожане опасаются, что в городе вообще не останется рынков.
— Мы до сих пор «Атлант» восстановить просим. Проще закрыть, чем порядок навести.
Некоторые переживают, что на месте рынка появятся очередные «человейники». Мол, столько лет «Темерник» никому не мешал и приносил доход, а торговцев решили наказать за нарушения именно сейчас…
— Наведите порядок, ведь существует же Черкизовский рынок в Москве. Где в Ростове малоимущим одеваться? Не лишайте людей доступных цен на вещи.