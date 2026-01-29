Введение турналога не помогло развитию туризма

«Эта позиция была официально озвучена мной на съезде Российского союза туриндустрии в Москве. В мероприятии принимал участие министр экономического развития Максим Решетников, и это предложение было официально внесено в протокол. Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский нашу позицию поддержал. Более того, представители Союза считают, что турналог 2% может применяться для отелей категории 4 и 5 звезд, а для отелей 3 звезды и менее необходимо ограничиться 1-процентным налогом. Если будет введет налог 5%, то это фактически поставит на грань в целом рентабельность средств размещения. Эта цифра окажется критичной», — объяснил в разговоре с ЕАН президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.