Введение турналога не помогло развитию туризма

Такие данные привел в Госдуме директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития Георгий Груша.
«За девять месяцев 2025 года от турналога в бюджеты регионов РФ поступило 5,5 млрд рублей. При этом 63% от этой суммы принесли Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ставропольский край и Алтайский край. Эта сумма уже выше прогноза, который давал ФНС в начале года, закладывая порядка 5 млрд рублей», — передает его слова Ассоциация туроператоров России.
Ключевая проблема, сформулированная на круглом столе, — целевое использование средств. В отличие от курортного сбора, который шел напрямую на туристическую инфраструктуру, новый налог поступает в общий бюджет региона.
«В местных бюджетах на развитие туризма заложили лишь около 680 млн рублей, или порядка 12%», — передает АТОР.
Ранее представители туристической сферы призвали остановить рост налога для путешественников на уровне 2%. В противном случае может быть нанесен серьезный ущерб внутреннему туризму.
«Эта позиция была официально озвучена мной на съезде Российского союза туриндустрии в Москве. В мероприятии принимал участие министр экономического развития Максим Решетников, и это предложение было официально внесено в протокол. Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский нашу позицию поддержал. Более того, представители Союза считают, что турналог 2% может применяться для отелей категории 4 и 5 звезд, а для отелей 3 звезды и менее необходимо ограничиться 1-процентным налогом. Если будет введет налог 5%, то это фактически поставит на грань в целом рентабельность средств размещения. Эта цифра окажется критичной», — объяснил в разговоре с ЕАН президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.