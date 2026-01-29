Создана лекарственная форма, позволяющая обойтись меньшим количеством таблеток

«Мы исследовали фармацевтическую соль рилузола с салициловой кислотой, которая сама по себе является противовоспалительным соединением. Мы создали три кристаллические формы, которые отличаются по структуре и свойствам, отработали способы получения для каждой из них и выяснили, как эти формы отличаются друг от друга и от чистого рилузола по растворимости и скорости растворения в воде», — рассказал старший научный сотрудник ИХР Александр Воронин.