Сирены системы оповещения прозвучат в Армавире 29 и 30 января

В Армавире пройдет плановая проверка систем экстренного оповещения населения. Мероприятия запланированы 29 и 30 января в пяти населенных пунктах городского округа, сообщили в пресс-службе администрации Армавира.
С 09:00 до 15:00 часов в указанные дни будет проводиться плановое техническое обслуживание систем экстренного оповещения. Звук сирен будет слышен на территории Старостаничного и Приреченского сельских округов, в СНТ «Химик», СНТ «Строитель-2» и СНТ «Заречное».
Администрация Армавира обращается к горожанам с просьбой не поддаваться панике при звучании сирен. Данная проверка является плановой и не требует от населения никаких специальных действий. Звонить в экстренные службы по поводу звучания сирен во время проведения работ не нужно.
За более подробной информацией можно обратиться по телефону: 3−20−00.
Проведение таких проверок является важной частью обеспечения безопасности жителей и готовности к любым чрезвычайным ситуациям.