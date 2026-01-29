Белорусы сказали, с какими проблемами по работе столкнулись из-за ИИ

В конце 2025 года исследовательский центр rabota.by провел опрос около 2,2 тысячи респондентов, пользователей сервиса, об отношении к нейросетям. Цель — узнать для каких целей работники и руководители бизнеса чаще всего используют искусственный интеллект и видят ли в нем угрозу.
Белорусы рассказали, с какими проблемами при работе с ИИ они столкнулись в первую очередь. Около 30% опрошенных назвали ограниченный доступ к некоторым моделям, сложность в оценке достоверности результата, непонимание контекста со стороны нейросети, низкое качество результатов, неполные и неточные ответы.
Что касается применения искусственного интеллекта в работе, то 56% опрошенных смотрят на это положительно, а 43% уже используют ИИ для решения рабочих моментов, например, для написания текстов.
Согласно опросу rabota.by, нейросети уже интегрированы в бизнес-процессы компаний у 21% респондентов, а 13% рассказали о планах их ввести.
В список ключевых рисков, связанных с ИИ, более 30% опрошенных включили снижение квалификации специалистов, потерю рабочего места, возможность утечки данных, использование неточных данных или «галлюцинаций» нейросети и отсутствие ответственности со стороны ИИ по поводу своих ответов.
При этом 82% опрошенных переживают по поводу того, что нейросети могут их заменить в профессиональной сфере.
Пока к ИИ чаще обращаются в личных целях. Так, в 2025 году в обыденной жизни без него не могут обойтись 63% респондентов, и 17% планируют с ним «подружиться». В тройку популярных задач, при решении которых он был полезен, вошли: образование и развитие, обработка визуального контента и перевод текстов.
