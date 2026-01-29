Белорусы сказали, с какими проблемами по работе столкнулись из-за ИИ

Пока к ИИ чаще обращаются в личных целях. Так, в 2025 году в обыденной жизни без него не могут обойтись 63% респондентов, и 17% планируют с ним «подружиться». В тройку популярных задач, при решении которых он был полезен, вошли: образование и развитие, обработка визуального контента и перевод текстов.