Стало известно, сколько стоит реконструкция Уфимского цирка

Об этом информационному агентству рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства аппарата правительства Республики Башкортостан Олег Байдин:
«Проект реконструкции Уфимского цирка у нас был сделан в 2022 году. Естественно, с этого времени появились изменения в стоимости работ, связанные с объективными факторами. В частности, в связи с санкциями ряд позиций по инженерному оборудованию сегодня либо недоступен, либо поменялся модельный ряд. Совместно с коллегами из федеральных структур мы провели корректировку сметной стоимости, учитывая реальное положение дел на рынке материалов. В итоге на данный момент сметная стоимость объекта составляет 2 млрд 140 млн рублей. В декабре мы получили положительное заключение», — подчеркнул собеседник «Башинформа».
По его словам, примерно в начале марта ожидаются торги, после чего можно будет говорить о начале строительных работ.
Также Олег Байдин напомнил, что цирк является памятником истории и культуры регионального значения, поэтому внешний вид его фасада кардинально меняться не будет. Уфимский цирк, заработавший в 1968 году, был закрыт в 2017-м в связи с аварийным состоянием здания. Замены, прежде всего, требует комплекс крыши здания, которая обветшала более остальных конструкций, а также инженерные сети, оборудование и механизмы арены.
Первый заместитель премьер-министра правительства РБ Урал Кильсенбаев уточнил, что реконструкция цирка запланирована на три года.
— Для нас очень важная новость, что наконец-то цирк в Уфе начнет реконструироваться. Скоро будут торги и начнется ремонт. Реконструкция запланирована на три года. Огромные слова благодарности Министерству культуры РФ, — отметил Урал Кильсенбаев. — Конечно, это будет уникальным красивым местом. Перед цирком появится площадка — это зона ответственности администрации Уфы. Будем отрабатывать, чтобы это было так же интересно, как перед Башкирским театром кукол, сейчас работают наши дизайнеры. Уверен, что наши маленькие жители будут довольны и уфимский цирк будет одним из самых лучших.
Ранее мы писали, что в первый год на реконструкцию Уфимского цирка запланировано выделение 869,4 млн рублей из федерального бюджета.