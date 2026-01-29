Стало известно, сколько стоит реконструкция Уфимского цирка

— Для нас очень важная новость, что наконец-то цирк в Уфе начнет реконструироваться. Скоро будут торги и начнется ремонт. Реконструкция запланирована на три года. Огромные слова благодарности Министерству культуры РФ, — отметил Урал Кильсенбаев. — Конечно, это будет уникальным красивым местом. Перед цирком появится площадка — это зона ответственности администрации Уфы. Будем отрабатывать, чтобы это было так же интересно, как перед Башкирским театром кукол, сейчас работают наши дизайнеры. Уверен, что наши маленькие жители будут довольны и уфимский цирк будет одним из самых лучших.