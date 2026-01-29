В Башкирии ищут лотерейного миллионера

В Башкирии разыскивают победителя лотереи, который выиграл 1 миллион рублей. Билет он купил в отделении Почты России в деревне Алексеевка, но до сих пор не обратился за выигрышем. Отмечается, что победителями нередко становятся участники, которые не сразу проверяют билеты или забывают о них после розыгрыша. Особенно это актуально в праздничные дни, когда лотерейные билеты часто покупают в подарок.