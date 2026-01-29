В Башкирии ищут лотерейного миллионера

В Башкирии разыскивают победителя лотереи, который выиграл 1 миллион рублей. Билет он купил в отделении Почты России в деревне Алексеевка, но до сих пор не обратился за выигрышем. Отмечается, что победителями нередко становятся участники, которые не сразу проверяют билеты или забывают о них после розыгрыша. Особенно это актуально в праздничные дни, когда лотерейные билеты часто покупают в подарок.
«Мы призываем жителей Республики Башкортостан проверить свои билеты на наличие выигрышей, а также напомнить об этом близким и знакомым, которым вы могли дарить лотерейные билеты. Возможно, именно среди них — обладатель миллионного выигрыша», — отметили в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России.
Проверить билеты на предмет выигрыша можно, отсканировав QR-код на оборотной стороне билета или указав его номер под штрих-кодом в специальном разделе сайта лотереи.
Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии ищут двух лотерейных миллионеров.