Крокодил утащил в реку девятилетнюю девочку в Намибии

В Намибии крокодил напал на ребенка и утащил девочку в реку. Об этом в четверг, 29 января, сообщила AllAfrica.
Трагедия произошла в субботу около 11 часов утра в деревне Мазва региона Каванго-Вест. Девятилетняя Анна Какуви находилась у реки вместе с другими детьми в возрасте от восьми до 14 лет и пасла скот.
По данным издания, девочка зашла в воду, чтобы помыть ноги, после чего крокодил ударил ее хвостом и утащил под воду. Остальные дети позвали взрослых, которые обратились в полицию, а местные жители начали поиски. Позже останки ребенка обнаружили на некотором расстоянии от места нападения.
Ранее сотрудники полиции спасли женщину, на которую напал крокодил у водохранилища в индонезийском городе Таракан.
В середине декабря 2025 года крокодил напал и утащил в воду 16-летнюю девушку в Уганде. Перед этим хищник не ел порядка 30 дней. Рептилия трижды всплывала на поверхность, держа девушку в пасти. В том же месяце крокодил в Зимбабве растерзал женщину, которая отдыхала у реки в компании мужа и друзей.