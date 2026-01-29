Агент Анны Ардовой рассказала о состоянии артистки после ее победы над раком

Заслуженная артистка России Анна Ардова продолжает активно работать и ездить на гастроли — на данный момент у нее хорошее самочувствие. Об этом в четверг, 29 января, рассказала ее агент.
Она добавила, что артистка недавно вернулась с одних гастролей и у нее уже запланированы следующие. Кроме того, несколько дней назад Ардова поучаствовала в фотосессии.
— Ардова активно работает, творит, живет, и, слава богу, у нее все хорошо со здоровьем, — цитирует ее ТАСС.
До этого в возрасте 64 лет ушел из жизни актер, режиссер, телеведущий и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание, с которым он продолжительное время боролся.
Заместитель художественного руководителя МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадим Верник поделился, что, несмотря на болезнь, российский актер не показывал, что ему тяжело, и не хотел, чтобы его коллеги знали об этом. Артист был «бойцом по натуре» и не желал, чтобы его когда-либо увидели в другом качестве.