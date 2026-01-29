Агент Анны Ардовой рассказала о состоянии артистки после ее победы над раком

Заместитель художественного руководителя МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадим Верник поделился, что, несмотря на болезнь, российский актер не показывал, что ему тяжело, и не хотел, чтобы его коллеги знали об этом. Артист был «бойцом по натуре» и не желал, чтобы его когда-либо увидели в другом качестве.