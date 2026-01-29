«Наказание» ножницами: в ташкентской школе учительница отрезала ученице прядь волос

Согласно её обращению в соцсетях, учительница по предмету «воспитание» самовольно, без согласия ребёнка и уведомления родителей, отрезала ученице седьмого класса длинную прядь волос. Причиной, как утверждается, стало то, что девочка была в школе с распущенными волосами.
Мать школьницы сообщила, что в тот же день обратилась с заявлением в прокуратуру. Однако, по её словам, на данный момент никаких реальных процессуальных действий по этому делу предпринято не было.
Отдельное возмущение у родительницы вызвало то, что произошедшее пытаются свести к бытовому конфликту. По её словам, устные извинения со стороны педагога не соответствуют тяжести содеянного, поскольку речь идёт не о личном недоразумении, а о нарушении прав несовершеннолетнего в образовательной среде и применении психологического давления.
Этот случай вызвал большие дискуссии в социальных сетях. Многие пользователи писали, что учителя не имеют права применять ни психологическое, ни тем более физическое насилие по отношению к детям. По их мнению, в подобных ситуациях педагог обязан вызвать родителей и решать проблему исключительно с ними, а не «воспитывать» ребёнка подобными методами.
Однако нашлись и те, кто занял противоположную позицию. Они утверждали, что современные дети стали неуправляемыми, а справиться с ними можно только методами жёсткой дисциплины. Подобные комментарии также вызвали волну споров и резкой критики со стороны других пользователей.
На данный момент официальные органы ситуацию не прокомментировали.
При этом очевидно одно: ни внутренние правила школы, ни должностные инструкции не дают педагогу права применять подобные действия в отношении ребёнка. Подобное поведение формирует атмосферу страха и безнаказанности, подрывает доверие к школе как к безопасному образовательному пространству.
В подобных случаях возникает и другой важный вопрос о психологическом состоянии самого педагога и его способности работать с детьми. Такие инциденты требуют не замалчивания, а тщательной проверки и правовой оценки.
А что думаете вы? Имеет ли право педагог вести себя подобным образом и допустимо ли это в современных школах?