Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Наказание» ножницами: в ташкентской школе учительница отрезала ученице прядь волос

Vaib.uz (новости Узбекистана. 29 января). В социальных сетях появилась очередная тревожная история, связанная с психологическим насилием в школах Ташкента. Мать ученицы школы № 221, расположенной в Мирзо-Улугбекском районе, рассказала о произошедшем инциденте, который, по её словам, случился 16 января.

Источник: Vaib.Uz

Согласно её обращению в соцсетях, учительница по предмету «воспитание» самовольно, без согласия ребёнка и уведомления родителей, отрезала ученице седьмого класса длинную прядь волос. Причиной, как утверждается, стало то, что девочка была в школе с распущенными волосами.

Мать школьницы сообщила, что в тот же день обратилась с заявлением в прокуратуру. Однако, по её словам, на данный момент никаких реальных процессуальных действий по этому делу предпринято не было.

Отдельное возмущение у родительницы вызвало то, что произошедшее пытаются свести к бытовому конфликту. По её словам, устные извинения со стороны педагога не соответствуют тяжести содеянного, поскольку речь идёт не о личном недоразумении, а о нарушении прав несовершеннолетнего в образовательной среде и применении психологического давления.

Этот случай вызвал большие дискуссии в социальных сетях. Многие пользователи писали, что учителя не имеют права применять ни психологическое, ни тем более физическое насилие по отношению к детям. По их мнению, в подобных ситуациях педагог обязан вызвать родителей и решать проблему исключительно с ними, а не «воспитывать» ребёнка подобными методами.

Однако нашлись и те, кто занял противоположную позицию. Они утверждали, что современные дети стали неуправляемыми, а справиться с ними можно только методами жёсткой дисциплины. Подобные комментарии также вызвали волну споров и резкой критики со стороны других пользователей.

На данный момент официальные органы ситуацию не прокомментировали.

При этом очевидно одно: ни внутренние правила школы, ни должностные инструкции не дают педагогу права применять подобные действия в отношении ребёнка. Подобное поведение формирует атмосферу страха и безнаказанности, подрывает доверие к школе как к безопасному образовательному пространству.

В подобных случаях возникает и другой важный вопрос о психологическом состоянии самого педагога и его способности работать с детьми. Такие инциденты требуют не замалчивания, а тщательной проверки и правовой оценки.

А что думаете вы? Имеет ли право педагог вести себя подобным образом и допустимо ли это в современных школах?