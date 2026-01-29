Ричмонд
News24: фильм о Мелании Трамп сняли с показа в кинотеатрах ЮАР

Документальный фильм о первой леди США внезапно сняли с показа в ЮАР.

Источник: Аргументы и факты

Документальный фильм о первой леди США Мелании Трамп внезапно сняли с показа в кинотеатрах ЮАР. Как сообщает News24, произошло это за несколько дней до премьеры.

Дистрибьютор в ЮАР объяснил, что фильм не выйдет в прокат из-за текущей ситуации, не уточнив, о чем речь.

Мировая премьера картины «Мелания» с общим бюджетом 75 млн долларов намечена на 30 января.

Ожидается, что документальный фильм о супруге американского лидера Дональда Трампа может собрать до 5 млн долларов за два дня проката в США и Канаде.

Ранее Мелания Трамп представила фильм о себе в Белом доме.

Мелания Трамп: биография единственной первой леди США из коммунистической страны
Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. И как заявила его нынешняя жена Мелания, в этот срок она собирается участвовать в политической жизни страны куда активнее. Собрали главное из биографии первой леди США.
