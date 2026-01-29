Разработан экономичный углеродный материал для суперконденсаторов

«Новое направление в разработке химических источников тока — использование трехмерных электродов, которые из-за большей плотности активных веществ могут обеспечить более высокую удельную емкость. Особенно эффективны они будут при использовании в гибридных суперконденсаторах, которые благодаря протеканию в них электрохимических реакций способны обеспечивать значительно более высокую емкость» — приводит пресс-служба слова доцента кафедры нанотехнологий в электронике КНИТУ-КАИ Михаила Морозова.