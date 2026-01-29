Долина увеличила в три раза число выступлений в начале 2026 года

Количество выступлений народной артистки России Ларисы Долиной в первой половине 2026 года выросло в три раза. За полгода певица планирует выйти на сцену более 20 раз, тогда как изначально в графике значились всего семь концертов и ни одного крупного сольного выступления.
К концу января число запланированных мероприятий увеличилось до 21, среди них — шесть больших сольников. Первое сольное выступление в 2026 году состоялось 27 января в московском баре Petter, где Долина выступила с коллективом «Долина Band». Стоимость билетов составляла от 9,5 до 15,5 тысячи рублей.
Первый масштабный сольный концерт «Юбилей в кругу друзей», который планировали провести 25 февраля в Санкт-Петербурге, перенесли на 15 ноября. Вместо него артистка даст сольник 1 февраля во дворце культуры и спорта «Мир» в Домодедове. Кроме того, в феврале Долина примет участие в нескольких крупных концертах в Государственном Кремлевском дворце.
Помимо концертной деятельности, певица активно работает в театре. В феврале она пять раз выйдет на сцену Театра на Таганке в спектакле «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит», а в марте сыграет в постановке «Фигаро», передает РИА Новости.
27 января на сольном концерте во время исполнения строчек из песни «Feeling Good» певица намекнула на новый период в своей жизни после скандала с квартирой в Хамовниках.