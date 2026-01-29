В России значительно вырастет пособие по уходу за ребенком: что нужно знать родителям

Сумма ежемесячной выплаты по уходу за малышом до полутора лет в 2026 году может составить более 83 тысяч рублей. При этом родители сохранят право на получение этого пособия, даже если решат выйти на работу раньше. Об этом рассказала член думского комитета по труду Светлана Бессараб.