В России значительно вырастет пособие по уходу за ребенком: что нужно знать родителям

Сумма ежемесячной выплаты по уходу за малышом до полутора лет в 2026 году может составить более 83 тысяч рублей. При этом родители сохранят право на получение этого пособия, даже если решат выйти на работу раньше. Об этом рассказала член думского комитета по труду Светлана Бессараб.
«Максимальный размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет в 2026 году превысит 83 тысяч рублей в месяц», — уточнила парламентарий в беседе с ТАСС.
Депутат уточнила, что в 2025 году максимальный размер такого пособия был установлен на уровне чуть ниже 69 тысяч рублей. Сама выплата традиционно рассчитывается как 40% от среднего заработка родителя за два предыдущих года, но имеет законодательные ограничения по верхней планке.
Отдельно Бессараб отметила важное нововведение. Теперь мать или отец будут получать пособие весь положенный срок, пока ребенку не исполнится полтора года. Это право не зависит от того, решили ли они прервать отпуск и начать работать.
Напомним, что социальные выплаты в России, как правило, индексируются с 1 февраля, а не с января. Это связано с необходимостью подведения официальных итогов инфляции за предыдущий год. По данным Росстата, потребительские цены в 2025 году выросли на 5,6%.
Именно на этот процент с февраля будут увеличены многие пособия, что затронет интересы примерно 20 миллионов россиян. Соответствующая информация была подтверждена представителями Министерства труда и социальной защиты РФ.
При этом в России ужесточили требования к доходам семей для получения единого детского пособия, сообщил Минтруд России. Теперь каждый работающий член семьи должен зарабатывать в два раза больше, чем по норме прошлого года. Это изменение вступило в силу с 1 января текущего года.
Раньше для получения выплаты доход каждого трудоспособного родственника за год должен был быть не менее четырех МРОТ. В цифрах это составляло 89 760 рублей.
Теперь эта планка поднята до восьми МРОТ в год на человека. С учетом нового минимального размера оплаты труда в 27 093 рубля необходимый годовой доход вырос до 216 744 рублей.
Параллельно министр труда Антон Котяков сообщил о предстоящей индексации социальных пенсий. Соответствующий документ уже подписан и скоро обретет силу.
Котяков пояснил, что повышение соцпенсий на 6,8% запланировано на 1 апреля 2026 года. Индексация привязана к росту прожиточного минимума, который составил те же 6,8%.