Макаревичу* продолжают поступать платежки ЖКХ за квартиру в Москве

Музыканту Андрею Макаревичу*, уехавшему из России, продолжают приходить платежи за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в московской квартире на Ленинском проспекте.

По данным РИА Новости, плата за отопление и воду в подобной квартире может составить около 11 тысяч рублей ежемесячно.

Ранее стало известно, что Макаревич* продает в Израиле вино с территорий, которые международное право считает палестинскими землями, по цене более 600 долларов. Вместе с напитком покупатели получают автографы артиста и его супруги-израильтянки Эйнат Кляйн.

Основатель рок-группы «Машина времени» смог заработать на процентах от банковских вкладов в России около пяти миллионов рублей с начала специальной военной операции (СВО). Кроме того, певцу продолжает поступать пенсия в России: ежемесячно — почти 90 тысяч рублей.

Недавно руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил лишить гражданства России Макаревича* за то, что он назвал народную артистку СССР Александру Пахмутову «не очень хорошим композитором».

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.