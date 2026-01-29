Макаревичу* продолжают поступать платежки ЖКХ за квартиру в Москве

Основатель рок-группы «Машина времени» смог заработать на процентах от банковских вкладов в России около пяти миллионов рублей с начала специальной военной операции (СВО). Кроме того, певцу продолжает поступать пенсия в России: ежемесячно — почти 90 тысяч рублей.