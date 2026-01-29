Лариса Долина может лишиться ещё одной квартиры: из-за долгов недвижимость могут выставить на аукцион

Из-за новых законов Латвии российская певица Лариса Долина может потерять свою квартиру в этой стране. Об этом сообщил адвокат Геннадий Кузьмин в беседе с «Абзацем».
По словам специалиста, с января долги за жилье в Латвии закрепляются за самой недвижимостью, а не за владельцем. Это создает для артистки серьезные юридические и финансовые риски.
Если долги не погасить в установленный срок, управляющая компания сможет через суд потребовать продажи квартиры. Недвижимость выставят на торги и изымут, даже без участия Долиной.
«Если дело дойдет до аукциона, что вполне реально в течение ближайших 12−18 месяцев, учитывая накопленные долги, то судебный исполнитель выставляет квартиру на государственном портале электронных торгов. Поскольку квартира будет выставлена на торги за долги, ее может купить любой гражданин ЕС или резидент, не подпадающий под ограничения», — уточнил Кузьмин.
Вырученные от продажи деньги пойдут на погашение долгов по ЖКУ, налогов и пеней. Остаток средств будет зачислен на специальный замороженный санкционный счет.
Как отметил Кузьмин, Долина не сможет получить эти деньги, пока ее фамилия не будет исключена из санкционных списков Совета ЕС.
Ранее KP.RU писал, что певица рискует лишиться сразу двух квартир в Юрмале. Ситуацию усугубляет санкционная заморозка ее активов. Хотя прямого запрета на владение недвижимостью нет, распоряжаться ею или оплачивать счета артистка не может, а долги продолжают расти.