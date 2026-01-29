Лариса Долина может лишиться ещё одной квартиры: из-за долгов недвижимость могут выставить на аукцион

«Если дело дойдет до аукциона, что вполне реально в течение ближайших 12−18 месяцев, учитывая накопленные долги, то судебный исполнитель выставляет квартиру на государственном портале электронных торгов. Поскольку квартира будет выставлена на торги за долги, ее может купить любой гражданин ЕС или резидент, не подпадающий под ограничения», — уточнил Кузьмин.