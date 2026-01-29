Ричмонд
Две омские команды КВН прошли в Высшую лигу на Первом канале

На 37-м фестивале «КиВиН-2026» в Сочи Омской официальной лиге КВН впервые присвоен статус Центральной лиги Международного союза КВН.

Источник: Комсомольская правда

Успехи омских участников «Клуба веселых и находчивых» отмечены и на главной телевизионной сцене клуба. Сразу две команды — «Омская сборная» и «ВВ» — прошли в Высшую лигу КВН на Первом канале, а «Омская сборная» стала обладателем спецприза Росмолодежи. Присвоение особого статуса означает, что Омская область теперь сможет принимать команды из других регионов и проводить соревнования общероссийского уровня, усиливая позиции региона на карте российского КВН.