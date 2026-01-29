Ричмонд
В Самаре могут ужесточить правила размещения торговых объектов

В Самаре разместить павильоны и киоски можно будет только в определенных местах.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области могут рассмотреть новый закон об ужесточении правил размещения торговых киосков и павильонов. Соответствующие требования сообщили в Совете Федерации.

В соответствии с новым документом, теперь необходимо получать разрешение на размещение торговых точек в конкретных местах. Кроме того, киоски и лавки должны соответствовать определённым архитектурным требованиям. Закон также включает положения о «мобильных торговых объектах», которые имеют возможность перемещаться.

С 1 сентября 2026 года муниципалитеты, в том числе самарский, получат дополнительные права для контроля торговли в исторических зонах, рядом с памятниками и в местах отдыха.