ВОЗ: Летальность вируса Нипах оценивается в диапазоне от 40% до 75%

Он пояснил, что общая глобальная летальность оценивается в диапазоне от 40% до 75% в зависимости от штамма вируса и возможностей местных систем здравоохранения. В ВОЗ указали на ключевые меры по снижению рисков. В частности, эксперты рекомендуют кипятить сок финиковой пальмы, а также тщательно мыть и очищать фрукты, выбрасывая плоды со следами укусов летучих мышей.
Также в организации отметили необходимость исключить риск передачи инфекции от домашних животных. ВОЗ сообщила, что естественное заражение было зафиксировано у свиней, лошадей и кошек, поэтому при работе с животными следует использовать средства индивидуальной защиты. На фоне сообщений о случаях заражения многие азиатские страны, включая Вьетнам и Сингапур, уже заявили об усилении эпидемиологического надзора.
К словку, китайские исследователи уже ранее отмечали значительную угрозу, исходящую от вируса Нипах. Медицинские работники подчёркивали, что инфекция может спровоцировать серьёзные неврологические нарушения, вплоть до развития комы. Согласно экспертным оценкам, после проявления начальных симптомов, схожих с атипичной пневмонией, у инфицированных лиц может стремительно развиться острый энцефалит, отёк головного мозга, эпилептические припадки и коматозное состояние в промежутке от 24 до 48 часов.
Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.