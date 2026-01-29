Расценивают как мошенничество: Юрист назвал причину блокировки банковского перевода

Банковский перевод гражданина может быть заблокирован, если за двое суток до этого он сменил номер телефона в онлайн-банке или на «Госуслугах». Об этом РИА Новости сообщил адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин.
По словам юриста, в подобных случаях банки расценивают переводы как мошеннические. Дело в том, что сейчас очень распространены схемы, когда преступники стараются перехватить push-уведомление от банка с кодом подтверждения операции. Для этого они меняют номера телефонов в онлайн-банке или на «Госуслугах».
Напомним, с 1 января 2026 года Центробанк расширил список подозрительных денежных операций. Теперь к блокировке может привести и перевод самому себе.
Кроме того, банк может заблокировать перевод с карты на карту, если в комментарии к переводу пользователь напишет в приложении слова, которые могут относиться к коммерческой деятельности.