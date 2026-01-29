Расценивают как мошенничество: Юрист назвал причину блокировки банковского перевода

По словам юриста, в подобных случаях банки расценивают переводы как мошеннические. Дело в том, что сейчас очень распространены схемы, когда преступники стараются перехватить push-уведомление от банка с кодом подтверждения операции. Для этого они меняют номера телефонов в онлайн-банке или на «Госуслугах».