Продавец авто из Бреста устроил дрифт по элитным озимым для рекламы, но покаялся

Под Брестом продавец автомобилей устроил дрифт по элитным озимым.

Источник: Комсомольская правда

В ходе мониторинга интернета сотрудники Брестского РОВД обнаружили видеоролик, демонстрирующий достоинства китайского внедорожника в условиях бездорожья, сообщает УВД Брестского облисполкома. В качестве площадки для дрифта была выбрано поле вблизи деревни Страдечь Брестского района с посевами элитной пшеницы. Из-за дрифта сельскохозпредприятию был нанесен ущерб в размере 1400 рублей.

Личность нарушителя сотрудники милиции установили быстро. Им оказался 42-летний житель Бреста, занимающийся реализацией автомобилей. Дрифт он устроил для рекламы.

При общении с правоохранителями мужчина пояснил, что из-за снега не мог понять, что именно растет на поле, на которое он заехал. Вину свою он признал и раскаялся, его действиям будет дана правовая оценка.

Кстати, Минсельхозпрод сказал, как накажут за гонки на квадроциклах по полям с озимыми.

Кроме того, эксперты назвали три самые популярные модели авто в Беларуси за год — все одной марки.

Мы писали, что новый автовокзал хотят построить на выезде из Минска возле метро.