Продавец авто из Бреста устроил дрифт по элитным озимым для рекламы, но покаялся

В ходе мониторинга интернета сотрудники Брестского РОВД обнаружили видеоролик, демонстрирующий достоинства китайского внедорожника в условиях бездорожья, сообщает УВД Брестского облисполкома. В качестве площадки для дрифта была выбрано поле вблизи деревни Страдечь Брестского района с посевами элитной пшеницы. Из-за дрифта сельскохозпредприятию был нанесен ущерб в размере 1400 рублей.
Личность нарушителя сотрудники милиции установили быстро. Им оказался 42-летний житель Бреста, занимающийся реализацией автомобилей. Дрифт он устроил для рекламы.
При общении с правоохранителями мужчина пояснил, что из-за снега не мог понять, что именно растет на поле, на которое он заехал. Вину свою он признал и раскаялся, его действиям будет дана правовая оценка.
