В Омске пенсионеры старше 80 лет с 1 февраля получат удвоенную выплату

Согласно изменениям, с 1 января 2026 года фиксированная выплата к страховой пенсии по старости была повышена на 7,6% и теперь составляет 9 584,69 рублей. Для пенсионеров старше 80 лет эта сумма удваивается, что позволяет им получать 19 169,38 рублей.