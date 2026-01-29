Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске пенсионеры старше 80 лет с 1 февраля получат удвоенную выплату

1 февраля россияне старше 80 лет начнут получать увеличенную фиксированную выплату к пенсии и надбавку за уход.

Источник: Om1 Омск

С 1 февраля 2026 года пенсионеры, достигшие 80 лет, начнут получать повышенную фиксированную выплату, которая удваивается и составит 19 169,38 рублей. Об этом ТАСС сообщила доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета имени О. Е. Кутафина Мария Акатнова.

Согласно изменениям, с 1 января 2026 года фиксированная выплата к страховой пенсии по старости была повышена на 7,6% и теперь составляет 9 584,69 рублей. Для пенсионеров старше 80 лет эта сумма удваивается, что позволяет им получать 19 169,38 рублей.

Кроме того, с начала года увеличилась и надбавка за уход, которая теперь составляет 1 413,86 рублей. Эта выплата предназначена для граждан старше 80 лет, нуждающихся в дополнительном уходе.