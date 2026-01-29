Суд вернул государству 9 га земли на мысе Андреева в Приморье

«Установлено, что земля предоставлена организации в собственность для рекреационной деятельности по истечении трёх дней после заключения договора аренды данного участка. При этом юридическое лицо к освоению земли не преступало, разрешение на строительство не получало, фактически не использовало. Более того, договор аренды не прошел государственную регистрацию», — говорится в сообщении.