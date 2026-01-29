Суд вернул государству 9 га земли на мысе Андреева в Приморье

Прокуратура Приморья провела проверку законности предоставления администрацией Хасанского муниципального округа земельного участка площадью свыше 9 га в селе Андреевка, расположенном на побережье Амурского залива, юридическому лицу, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«Установлено, что земля предоставлена организации в собственность для рекреационной деятельности по истечении трёх дней после заключения договора аренды данного участка. При этом юридическое лицо к освоению земли не преступало, разрешение на строительство не получало, фактически не использовало. Более того, договор аренды не прошел государственную регистрацию», — говорится в сообщении.
На основании выявленных нарушений прокуратура обратилась в Арбитражный суд Приморья с иском о признании сделки недействительной и возврате земли в публичную собственность. Суд иск удовлетворил, признав сделку ничтожной и применив последствия недействительности — возврат сторон в первоначальное положение.
Вопросы вступления решения в законную силу и его исполнения находятся на контроле прокуратуры.
Напомним, Верховный суд РФ удовлетворил жалобу Генпрокуратуры России и поставил точку в споре вокруг бывшей детской базы отдыха «Лесная поляна» в районе Садгорода. Находившийся в собственности ОАО «Строитель» детский лагерь возвращается муниципалитету.