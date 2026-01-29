Без суда и личного присутствия: Адвокат раскрыл схему принудительной продажи латвийских квартир Долиной

Речь идёт о двух квартирах в элитном районе Дзинтари. Согласно новым правилам, если платежи за жилищно-коммунальные услуги не будут поступать в течение трёх лет, управляющая компания получает право инициировать упрощённую процедуру отчуждения имущества. По словам эксперта, судебное решение о продаже жилья может быть принято даже в отсутствие собственницы, а сам процесс реализации пройдёт через государственный портал электронных торгов.
Кузьмин полагает, что при сохранении текущей ситуации с долгами квартиры могут оказаться на аукционе уже в течение ближайших полутора лет. Юрист уточнил, что из-за санкционного статуса владелицы такие объекты считаются «токсичными», поэтому их, скорее всего, выставят на продажу с существенным дисконтом. При этом надеяться на получение прибыли от сделки певице не приходится: адвокат подчеркнул, что после вычета всех недоимок, налогов и штрафов оставшиеся средства будут переведены на специальный санкционный счет. Доступ к этим деньгам для Долиной будет закрыт до тех пор, пока её имя фигурирует в Регламенте Совета ЕС.
Ситуация осложняется тем, что пользоваться своей собственностью артистка не может из-за ограничений на въезд. Адвокат Александр Бенхин ранее также высказывал опасения, что в условиях текущей политической повестки жилье Долиной в Латвии в конечном итоге может подвергнуться полной национализации.
Ранее Life.ru писал, что квартира в Хамовниках, которую продала певица Лариса Долина, официально перешла в руки новой владелицы Полины Лурье после визита судебных приставов 19 января. Как сообщила адвокат артистки Мария Пухова, её подзащитная освободила жилплощадь ещё 5 января, но другая сторона якобы всё это время отказывалась принять ключи.
