Без суда и личного присутствия: Адвокат раскрыл схему принудительной продажи латвийских квартир Долиной

Кузьмин полагает, что при сохранении текущей ситуации с долгами квартиры могут оказаться на аукционе уже в течение ближайших полутора лет. Юрист уточнил, что из-за санкционного статуса владелицы такие объекты считаются «токсичными», поэтому их, скорее всего, выставят на продажу с существенным дисконтом. При этом надеяться на получение прибыли от сделки певице не приходится: адвокат подчеркнул, что после вычета всех недоимок, налогов и штрафов оставшиеся средства будут переведены на специальный санкционный счет. Доступ к этим деньгам для Долиной будет закрыт до тех пор, пока её имя фигурирует в Регламенте Совета ЕС.