Водителей в России могут перестать штрафовать за нарушение разметки в снегопады

В тексте утверждается, что автомобилистам сложно видеть разметку в непогоду. Из-за этого они заезжают на выделенные полосы, поворачивают в неправильных местах или останавливаются там, где этого нельзя делать. Все подобные нарушения фиксируются камерами наблюдения.