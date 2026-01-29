Водителей в России могут перестать штрафовать за нарушение разметки в снегопады

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин предложил отменить штрафы водителям за нарушение разметки в дни сильных снегопадов. Он уже направил письмо с инициативой главе МВД Владимиру Колокольцеву.
В тексте утверждается, что автомобилистам сложно видеть разметку в непогоду. Из-за этого они заезжают на выделенные полосы, поворачивают в неправильных местах или останавливаются там, где этого нельзя делать. Все подобные нарушения фиксируются камерами наблюдения.
После водителям приходится оспаривать штрафы, однако добиться справедливости получается не всегда. Авторы инициативы предлагают на время прекращать фиксацию нарушений разметки в дни снегопадов. Это позволит автомобилистам полностью сосредоточиться на безопасности движения, уточнили в Telegram-канале Shot.
Врач Екатерина Демьяновская, в свою очередь, сообщила, что существуют медицинские противопоказания к вождению автомобиля. Она подчеркнула, что управление транспортным средством предполагает быструю реакцию.