Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 29 января 2026.

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 29 января 2026:

1. С погодным апокалипсисом не прощаемся: После потепления в +3 градуса и гололеда, на Молдову идет жуткий мороз до минус 20!

2. В Италии сиделку из Молдовы арестовали за покушение на убийство: Подопечная была доставлена в больницу с тяжелой травмой головы в критическом состоянии.

3. Новая арена в Кишиневе за сотни миллионов: Нужен ли нам еще один стадион, если аншлаги на маленьком «Зимбру» случаются раз в несколько лет.

4. «Мы надеялись, что зима будет мягкой, а не такой»: Премьер-министр Молдовы призвал не обращать внимания на гололед, а радоваться снеговикам — странная реакция Мунтяну на ЧП.

5. Власти признались: Уроженцы Молдовы, живущие в России, — это угроза национальной безопасности.

Почему президентка Молдовы Майя Санду все время что-то запрещает: «Это архетип деспота и тирана, огромная жажда власти, страх ее потерять, нарциссизм и неуверенность в себе» — мнение психолога.

За маской милого такого человека из народа скрываются непомерные амбиции, всепоглощающая жажда власти и готовность идти к своей цели до конца, любой ценой (далее…).

А раньше приобретали недвижимость на свои накопления: Почему в Молдове 6 из 10 квартир покупают в кредит.

Ипотечные кредиты, выдаваемые банками, достигли исторического максимума (далее…).

Куда уехал цирк: Почему в Молдове фокус с обманом избирателей с помощью спортсменов, музыкантов и ректоров второй раз повторить не удастся.

Бостан вспомнил, что он ректор, Никита обнаружила, что стала мамой — выполнив заказ партии, они побросали мандаты депутатов, обдурив избирателей (далее…).

Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
