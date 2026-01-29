Топ-5 главных новостей в Молдове 29 января 2026: На Молдову идет жуткий мороз до минус 20 градусов; сиделка из Молдовы арестована в Италии за покушение на убийство; нужен ли Молдове новый стадион за м

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 29 января 2026:
1. С погодным апокалипсисом не прощаемся: После потепления в +3 градуса и гололеда, на Молдову идет жуткий мороз до минус 20!
2. В Италии сиделку из Молдовы арестовали за покушение на убийство: Подопечная была доставлена в больницу с тяжелой травмой головы в критическом состоянии.
3. Новая арена в Кишиневе за сотни миллионов: Нужен ли нам еще один стадион, если аншлаги на маленьком «Зимбру» случаются раз в несколько лет.
4. «Мы надеялись, что зима будет мягкой, а не такой»: Премьер-министр Молдовы призвал не обращать внимания на гололед, а радоваться снеговикам — странная реакция Мунтяну на ЧП.
5. Власти признались: Уроженцы Молдовы, живущие в России, — это угроза национальной безопасности.
