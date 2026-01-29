Россияне ждут решения UIPM о нейтральном статусе перед стартом сезона

Российские спортсмены по современному пятиборью планируют выступить на Кубке мира 2026 года, однако для участия им потребуется получение нейтрального статуса от Международного союза современного пятиборья (UIPM). Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Андрей Макушин.
По словам Макушина, первым международным турниром для российских пятиборцев может стать открытый чемпионат Венгрии, который запланирован на первую половину марта. Он отметил, что это соревнование традиционно привлекает сильнейших спортсменов из ведущих европейских стран. «Мы уже отправили предварительную заявку с указанием количества спортсменов, которых хотели бы заявить на эти соревнования. Сейчас ждем решения по нейтральному статусу спортсменов, заявки на который уже были отосланы», — передал слова Макушин.
Первый этап Кубка мира 2026 пройдет в Каире с 8 по 12 апреля. Второй этап состоится в болгарском Пазарджике с 13 по 17 мая, а третий — в Будапеште с 17 по 21 июня.
«Мы также внесли в календарь этапы Кубка мира, которые пройдут в первой половине сезона. Участие в них российских спортсменов будет зависеть от международной федерации, которая занимается выдачей нейтральных статусов. Возможно, за это время произойдут изменения в допуске россиян и белорусов. Первый шаг сделан, ждем, что будет дальше», — добавил Макушин.
Исполком UIPM разрешил российским и белорусским спортсменам до 19 лет участвовать во всех турнирах под эгидой организации с флагами и гимнами своих стран.
Финальный этап Кубка мира пройдет в Будапеште с 26 по 28 июня. Чемпионат Европы состоится с 3 по 9 августа в Стамбуле, а чемпионат мира — с 24 по 30 августа в Гуйяне (Китай).