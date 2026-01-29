Россияне ждут решения UIPM о нейтральном статусе перед стартом сезона

По словам Макушина, первым международным турниром для российских пятиборцев может стать открытый чемпионат Венгрии, который запланирован на первую половину марта. Он отметил, что это соревнование традиционно привлекает сильнейших спортсменов из ведущих европейских стран. «Мы уже отправили предварительную заявку с указанием количества спортсменов, которых хотели бы заявить на эти соревнования. Сейчас ждем решения по нейтральному статусу спортсменов, заявки на который уже были отосланы», — передал слова Макушин.