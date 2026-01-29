В Ростовской области за сутки 28 января потушили четырнадцать пожаров

К несчастью, не обошлось без жертв: во время пожара погибла 54-летняя жительница поселка Тарасовский. Пламя занялось в частном доме на улице Горького, где она проживала вместе с супругом. Тело женщины сотрудники МЧС обнаружили при тушении пожара.