В Ростовской области за сутки 28 января потушили четырнадцать пожаров

В донском регионе за сутки 28 января было ликвидировано 14 пожаров. Об этом сообщает Управление МЧС России по Ростовской области.
К несчастью, не обошлось без жертв: во время пожара погибла 54-летняя жительница поселка Тарасовский. Пламя занялось в частном доме на улице Горького, где она проживала вместе с супругом. Тело женщины сотрудники МЧС обнаружили при тушении пожара.
Огонь на площади 56 квадратных метров ликвидировали восемь пожарных с привлечением двух автоцистерн. По версии дознавателя, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электрического оборудования и сетей.
Также в течение суток сотрудники МЧС привлекались для ликвидации последствий пяти ДТП, благодаря чему удалось спасти человека. Всего же на чрезвычайные происшествия за сутки выезжали 172 спасателя на 43 единицах техники.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.