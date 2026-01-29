Солнечный ветер принесёт волнения на Землю: чего стоит ожидать

Специалисты Института космических исследований РАН прогнозируют геомагнитные возмущения на Земле в среду, 29 января. Это связано с влиянием на планету потока солнечного ветра от небольшой корональной дыры на Солнце. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.
Скорость и температура солнечного ветра в настоящее время повышены. Ученые отмечают, что сама корональная дыра имеет малые размеры, но удачно расположена относительно Земли.
Планета будет находиться в зоне ее влияния еще около суток. В этот период возможны кратковременные возмущения магнитного поля и слабые магнитные бури.
Накануне, 28 января, с 18 до 20 часов по московскому времени наблюдались интенсивные полярные сияния. Их мощность оценивалась в 8 баллов из 10, а видели явление в основном в северо-западных регионах России.
Вспышечная активность на Солнце пока остается низкой. Однако тренд может измениться в ближайшее время. На видимую сторону светила выходят активные области с обратной стороны Солнца. Именно они стали причиной сильных вспышек 24 января, и их появление может привести к росту солнечной активности.
Ранее ученые предупреждали, что Землю ждёт увеличение числа солнечных вспышек в ближайшие два-три дня. Точную причину новых волнений ученые не объясняли.