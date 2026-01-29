Солнечный ветер принесёт волнения на Землю: чего стоит ожидать

Вспышечная активность на Солнце пока остается низкой. Однако тренд может измениться в ближайшее время. На видимую сторону светила выходят активные области с обратной стороны Солнца. Именно они стали причиной сильных вспышек 24 января, и их появление может привести к росту солнечной активности.