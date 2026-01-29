Тренер ПСЖ прокомментировал выбор Сафонова для стартового состава

Главный тренер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Луис Энрике прокомментировал выбор россиянина Матвея Сафонова для стартового состава, отметив, что открыт к экспериментам, включая активную ротацию вратарей.
Накануне состоялся матч между ПСЖ и английским «Ньюкасл Юнайтед», завершившись со счетом 1:1, то есть французы не смогли напрямую выйти в ⅛ финала плей-офф Лиги чемпионов. Выступающий в качестве вратаря Сафонов вышел на поле впервые с 17 декабря, он восстанавливался после перелома руки.
«Могу ли я объяснить этот выбор? Я ничего не могу сказать. Когда вы увидите мои решения в будущем, вам станет ясно. У меня нет проблем с ротацией вратарей, я не знаю, буду ли я это делать. Я открыт для экспериментов и прошу своих игроков всегда быть готовыми. Однако я не знаю, что буду делать», — приводит комментарий Энрике французская газета Le Figaro.
Ранее сообщалось, что ПСЖ вылетел из Кубка Франции без Сафонова.