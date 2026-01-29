В России число мигрантов снизилось до 5,7 млн человек

В январе прошлого года в стране находилось около 6,3 млн иностранцев. По словам Пережогина, количество детей-иностранцев в России сократилось почти на четверть. Дополнительным фактором стало ужесточение миграционного законодательства. Руководитель коллегии адвокатов Москвы «Минушкина и партнёры» Анна Минушкина отметила, что теперь иностранцы, нарушившие закон, сразу попадают в реестр контролируемых лиц, тогда как ранее могли оставаться в стране до проверки полицией.
Также иностранцев, приезжающих в Россию, уже в этом году начнут обследовать на гепатиты B, C и D. Минздрав подготовил изменения в порядок медицинского освидетельствования, сейчас документ проходит финальное согласование. Ожидается, что изменения вступят в силу в ближайшее время и будут применяться уже в текущем году.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.