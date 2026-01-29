Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России число мигрантов снизилось до 5,7 млн человек

Число иностранных граждан в России сократилось на 10% и составило 5,7 млн человек. Об этом газете «Ведомости» сообщил начальник аналитического управления миграционной службы МВД Александр Пережогин во время конференции «Новая миграционная политика РФ» (организовал Центр им. П. А. Столыпина Высшей школы государственного управления РАНХиГС).

В январе прошлого года в стране находилось около 6,3 млн иностранцев. По словам Пережогина, количество детей-иностранцев в России сократилось почти на четверть. Дополнительным фактором стало ужесточение миграционного законодательства. Руководитель коллегии адвокатов Москвы «Минушкина и партнёры» Анна Минушкина отметила, что теперь иностранцы, нарушившие закон, сразу попадают в реестр контролируемых лиц, тогда как ранее могли оставаться в стране до проверки полицией.

Также иностранцев, приезжающих в Россию, уже в этом году начнут обследовать на гепатиты B, C и D. Минздрав подготовил изменения в порядок медицинского освидетельствования, сейчас документ проходит финальное согласование. Ожидается, что изменения вступят в силу в ближайшее время и будут применяться уже в текущем году.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.