В России число мигрантов снизилось до 5,7 млн человек

Также иностранцев, приезжающих в Россию, уже в этом году начнут обследовать на гепатиты B, C и D. Минздрав подготовил изменения в порядок медицинского освидетельствования, сейчас документ проходит финальное согласование. Ожидается, что изменения вступят в силу в ближайшее время и будут применяться уже в текущем году.