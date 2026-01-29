США впервые вернули Венесуэле захваченный танкер

США вернули Венесуэле танкер, которой захватили в январе текущего года. Об этом в четверг, 29 января, сообщили Reuters, ссылаясь на двух американских чиновников.
На данный момент это первый случай, когда администрация главы государства Дональда Трампа пошла на такой шаг. Речь идет о танкере M/T Sophia, который шел под панамским флагом. Причина возврата неизвестна, уточнили в агентстве.
Американские военные захватили танкер в водах Карибского моря 7 января. Они сразу же направили его в порт, принадлежащий США. Командование утверждало, что судно занималось незаконной деятельностью.
До этого стало известно, что США провели задержание нефтяного танкера Marinera, который был зарегистрирован под флагом России. По информации журналистов, судно было связано с Венесуэлой, его преследовали в течение более двух недель.