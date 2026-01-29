Ричмонд
Суд остановил в Омске работу литейного цеха по производству стали

Причиной остановки заводского производства стало нарушение требований промышленной безопасности.

Источник: Комсомольская правда

В Омске суд приостановил деятельность производственного объекта за нарушение требований промышленной безопасности в литейном цехе. Без работы остались сталевары завода энергетического арматуростроения.

Советским районным судом приостановлена работа сталеварного цеха научно-производственного объединения «Завод Энергетического Арматуростроения». Причиной стало выявленные нарушения обязательных норм и правил в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, представляющие угрозу жизни и здоровью людей. В связи с установленными нарушениями предприятие привлечено к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток. Суд сохранил право проведения работ по устранению выявленных нарушений.