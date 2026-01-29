Суд остановил в Омске работу литейного цеха по производству стали

Советским районным судом приостановлена работа сталеварного цеха научно-производственного объединения «Завод Энергетического Арматуростроения». Причиной стало выявленные нарушения обязательных норм и правил в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, представляющие угрозу жизни и здоровью людей. В связи с установленными нарушениями предприятие привлечено к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток. Суд сохранил право проведения работ по устранению выявленных нарушений.