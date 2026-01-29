Миронов предложил ввести мораторий на закрытие больниц и увольнение врачей

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов считает, что Россия должна обеспечить бесплатное первое образование для специалистов, в которых остро нуждается страна. Он предложил сделать обучение в вузах и колледжах бесплатным для таких профессий, как педагоги, медики, инженеры, учёные и программисты, задаваясь вопросом, почему эти востребованные кадры должны учиться за плату.