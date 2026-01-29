Миронов предложил ввести мораторий на закрытие больниц и увольнение врачей

Политик сообщил, что уже обращался с этой инициативой в Минздрав, но ответа не получил, и теперь планирует поднять вопрос на встрече с председателем правительства.
«Нас пока не слышат», — констатировал Миронов.
Фракция партии готовит законопроект о федеральном запрете закрытия так называемых «неэффективных» роддомов и больниц. Миронов подчеркнул, что без доступной медицины нельзя решать демографические проблемы и развивать регионы.
Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов считает, что Россия должна обеспечить бесплатное первое образование для специалистов, в которых остро нуждается страна. Он предложил сделать обучение в вузах и колледжах бесплатным для таких профессий, как педагоги, медики, инженеры, учёные и программисты, задаваясь вопросом, почему эти востребованные кадры должны учиться за плату.
Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.