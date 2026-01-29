Ричмонд
Минюст США пообещал опубликовать новые файлы Эпштейна в ближайшее время

Минюст США привлёк сотни сотрудников для проверки очередной порции файлов Эпштейна.

Источник: Комсомольская правда

Министерство юстиции США обязалось в ближайшее время обнародовать новые документы по делу Джеффри Эпштейна. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на заявление ведомства.

Сотни сотрудников проверили миллионы страниц и медиафайлов. Цель — защитить личности жертв, как заявили генеральный прокурор Пэм Бонди и другие официальные лица.

Публикация задерживается, хотя закон установил крайний срок на 19 декабря. Окружной судья Пол Энгельмайер не назначил независимого наблюдателя, но признал обоснованность опасений депутатов.

Конгресс продолжает своё расследование. Так, в пятницу были вызваны в суд бизнесмен Лес Векснер и другие приближённые Эпштейна. Согласно опросу YouGov, 69% американцев считают, что власти скрывают доказательства. Минюст обещает вскоре пополнить свою «Библиотеку Эпштейна» новыми материалами.

Ещё 6 января появилась информация, что два миллиона документов из дела скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна готовят к публикации. На проверку всех файлов привлекли сразу 400 прокуроров.

